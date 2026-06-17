balesetbicskeforgalomm1-es
Belföld

Négyes karambol volt Bicske közelében, komoly torlódás alakult ki az M1-esen

admin Rugli Tamás
2026. 06. 17. 13:44
Az egyik járműbe beszorult két ember, tűzoltók szabadították ki őket feszítő-vágóval.

Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében, a 36. és a 37. kilométer között, emiatt jelentős torlódás alakult ki – közölte a katasztrófavédelem szerdán a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint az egyik járműbe beszorult két ember, őket a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítő-vágóval kiszabadították. Jelezték, hogy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. Az Útinform azt közölte, hogy a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon, jelentős forgalmi dugó várható. Azt javasolták, hogy aki teheti, kerülje el a Tata és Bicske közötti szakaszt az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nagyon menő, hogy felhív a miniszterelnök úr” – SMS-ben kereste Kovács Gergely Magyar Pétert a Kutya Párt tartozása miatt
Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi Ruff Bálint
Molnár Gusztáv a bíróság ítéletéről: Közvetlenül veszélyezteti egy ma élő, tiszta család megélhetését, büntet egy csecsemőt és egy anyát
Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat
Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik