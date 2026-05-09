A következő élő közvetítés része Az eskütétellel megalakult az Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása, Sulyok a jogrendre figyelmeztetett

Máris benyújtott egy alaptörvény-módosító javaslatot a Mi Hazánk

2026. 05. 09. 11:29
Az új Országgyűlés megalakulását követően haladéktalanul benyújtotta a Mi Hazánk az első három parlamenti indítványát – közölte Novák Előd, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Mint fogalmazott,

  • a ciklus első alaptörvény-módosító javaslatával a céljuk a mentelmi jog megszüntetése „a politikusbűnözés visszaszorítása érdekében”. Novák szerint a mentelmi jog egy idejétmúlt politikusi privilégium. „A képviselők felelőtlensége helyett itt az ideje az elszámoltatásnak” – jelentette ki.
  • A másik benyújtott dokumentum egy törvényjavaslat, amellyel a párt szeretné elérni, hogy „a Covid-diktatúra nyomába lépett rendeleti kormányzás”, azaz a jelenlegi háborús veszélyhelyzet szűnjön meg.
  • A harmadik benyújtott irat egy határozati javaslat, amellyel a Mi Hazánk szeretné elérni, hogy mielőbb történjen meg az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tétele – ami egyébként szerepel a Tisza Párt választási programjában is.
