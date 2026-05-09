Máris benyújtott egy alaptörvény-módosító javaslatot a Mi Hazánk

Az új Országgyűlés megalakulását követően haladéktalanul benyújtotta a Mi Hazánk az első három parlamenti indítványát – közölte Novák Előd, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Mint fogalmazott,

a ciklus első alaptörvény-módosító javaslatával a céljuk a mentelmi jog megszüntetése „a politikusbűnözés visszaszorítása érdekében”. Novák szerint a mentelmi jog egy idejétmúlt politikusi privilégium. „A képviselők felelőtlensége helyett itt az ideje az elszámoltatásnak” – jelentette ki.

A másik benyújtott dokumentum egy törvényjavaslat, amellyel a párt szeretné elérni, hogy „a Covid-diktatúra nyomába lépett rendeleti kormányzás”, azaz a jelenlegi háborús veszélyhelyzet szűnjön meg.

A harmadik benyújtott irat egy határozati javaslat, amellyel a Mi Hazánk szeretné elérni, hogy mielőbb történjen meg az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tétele – ami egyébként szerepel a Tisza Párt választási programjában is.