Ágh Péterhez és Lázár Jánoshoz beszél Magyar Péter

Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a sárvári körzetben Ágh Péter csak piti manipulációval tudott győzni – fordult a fideszes képviselőkhöz Magyar Péter. Egyúttal Lázár János szavait is felidézte, aki szlováknak nevezte a körzet tiszás jelöltjét, a felvidéki Strompová Viktóriát. A politikus nő nevének említésére a tiszás padsorok tapsviharban törtek ki.

Magyar a fideszes képviselőknek azt mondta, történelmi felelősségük, hogyan miként szavaznak az ügynökakták nyilvánosságáról és a vagyonvisszaszerzési ügyekben.