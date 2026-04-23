Erste: Több alkalommal voltunk kitéve megkérdőjelezhető bánásmódnak

„Az Erste az elmúlt időszakban több alkalommal volt kitéve hátrányos, esetenként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, az Erste rendelkezésre áll” – írta az Erste a hvg.hu-nak Simor András korábbi nyilatkozatára reagálva.

Simor zsarolásról beszélt

A volt jegybankelnök ugyanis nemrég arról beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Bank az ő személye miatt zsarolta az Erstét. A volt jegybankelnököt 2020-ban választották meg az Erste Group felügyelőbizottságába, ahonnan 2024 januárjában mondott le.

Simor elmondása szerint a lemondása mögött az áll, hogy 2023 decemberében az Erste Bank vezérigazgatója elment hozzá, és azt mondta, hogy egy „nagyon kellemetlen ügyben” akar vele beszélni. Állítása szerint a találkozón közölték vele, hogy ameddig az Erste bécsi felügyelőbizottságának a tagja marad, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank magyarországi leányával.

A bank előre tekint

Az Erste erre reagálva közölte, hogy a bank