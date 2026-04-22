bűnügyegeremberölésletartóztatás
Belföld

Téglával agyonverte a feleségét, majd felhívta a 112-t

admin Kolontár Krisztián
2026. 04. 22. 11:47

Letartóztatás vár arra a 68 éves férfire, aki pár nappal ezelőtt meggyilkolta a feleségét Egerben. A Heves Vármegyei Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el az emberölés bűntettével gyanúsított férfi letartóztatását.

A főügyészség tájékoztatása szerint a férfi hétfőn este egy szóváltást követően megölte a feleségét az egri otthonukban. A férfi egy téglával többször is fejbe vágta a nejét, majd, a tette elkövetése után, bejelentést tett a segélyhívón. A hatóság helyszínre érkező tagjait azonban nem engedte be a lakásba, oda a rendőrök erőszak alkalmazásával tudtak bejutni.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

