Téglával agyonverte a feleségét, majd felhívta a 112-t

Letartóztatás vár arra a 68 éves férfire, aki pár nappal ezelőtt meggyilkolta a feleségét Egerben. A Heves Vármegyei Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el az emberölés bűntettével gyanúsított férfi letartóztatását.

A főügyészség tájékoztatása szerint a férfi hétfőn este egy szóváltást követően megölte a feleségét az egri otthonukban. A férfi egy téglával többször is fejbe vágta a nejét, majd, a tette elkövetése után, bejelentést tett a segélyhívón. A hatóság helyszínre érkező tagjait azonban nem engedte be a lakásba, oda a rendőrök erőszak alkalmazásával tudtak bejutni.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását.