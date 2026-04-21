16,2 milliós bírságot szabott ki egy áprilisban kiadott kormányhivatali határozat a kistarcsai hulladéktelepet működtető cégre, többek között azért, mert a cég 9 dolgozó egészségét és testi épségét súlyosan veszélyeztette – írta meg az Átlátszó.

Nikkel, kobalt és mangán határérték felett

A korábban az Éltex Kft., tavaly óta pedig az ALTEO Circular Kft. kezelésében lévő hulladékfeldolgozónál (mely akkumulátoripari hulladékot is feldolgoz) februárban tartottak ellenőrzést. Ekkor derült ki, hogy a munkahelyi légtérben különböző rákkeltő anyagok – nikkel, kobalt és mangán – a határértékek felett voltak kimutathatók, az elszívó berendezések pedig nem működtek megfelelően.

A vállalat több dolgozó esetében jelezte a veszélyes anyagoknak való fokozott kitettséget, ám ezt követően nem végeztette el a munkavállalók soron kívüli biológiai monitoringvizsgálatát, így súlyosan veszélyeztette őket. Más alkalommal a cég nem küldte meg a hatóságnak a rákkeltő anyagokkal veszélyeztetett dolgozók vizsgálati eredményeit és laboreredményeit.

Márciusban már feljelentették őket, akkor tagadtak

Lapunk márciusban arról írt: veszélyességi címkével jelölt, gyanús hordók jelentek meg az Alteo kistarcsai telephelyén, melyek miatt a lakosok bejelentést tettek. A cég szerint ezek nem tartalmaztak veszélyes anyagot, ám a mostani határozat ezt is cáfolni látszik, mivel azt írják:

Az üzemterületen nyitott hordóban, illetve hordó tetején szabadon fekete port tároltak. A csarnokban katóddarálás történik, így a por rákkeltő anyagokat tartalmaz.

A céget a 16,2 millió forint bírság megfizetése mellett a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére is kötelezték.