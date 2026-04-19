Újabb választást tartanak vasárnap egy baranyai faluban

Időközi polgármester- és önkormányzatiképviselő-választást tartanak a dél-baranyai Gilvánfa községben vasárnap.

Az ormánsági településen azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület január 28-án a feloszlásáról döntött. A választáson két független jelölt – Csonka László és Bogdán László – indul a polgármesteri címért, míg a négy testületi helyre tizenkét független jelölt aspirál.

A falu egyetlen szavazókörében közel 260 választásra jogosult adhatja le szavazatát. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

Egy éven belül ez már a második időközi választás Gilvánfán. Legutóbb tavaly áprilisban kellett választást tartani, mert a község 2024 júniusban megválasztott vezetője, a települést 2010 óta vezető, független Bogdán László január 15-ei hatállyal lemondott tisztségéről.

Bíróság elé állították a falu összes képviselőjét

Bogdán László nem ismeretlen a szélesebb nyilvánosságban sem. 2018-ban ötrendbeli hűtlen kezelésben találták bűnösnek a bíróság, és – két évre felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélte nem jogerősen a Siklósi Járásbíróság. A képviselő-testtület tagjai közül többeket sikkasztás, másokat bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználása miatt marasztaltak el. Egy vádlottat szintén felfüggesztett szabadságvesztésre, három embert közérdekű munkára ítéltek, míg két másik vádlottat próbára bocsátott a bíróság.

Az ügy lényege a a vádirat szerint az volt, hogy az önkormányzati képviselők 2012 és 2013 nyarán elhatározták, az önkormányzat pénzén és az általa lízingelt gépkocsival utaznak Horvátországba, erre a célra ráadásul 2012-ben az önkormányzattól 200 ezer forintot, 2013-ban 300 ezer forintot vettek fel, amelyből élelmiszert, italokat vásároltak, a fennmaradó pénzt pedig kunára váltották.

Az önkormányzat pénzéből fizették a benzint is, és az utazásra 2013-ban a hozzátartozóikat is magukkal vitték. A polgármester tudott minderről, és a pénzfelvételhez hozzájárult.