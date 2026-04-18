Külföldi bűnszervezetekhez köthető emberölések történhettek Magyarországon, a holttestek nem kerültek elő

Több olyan nyomozás is folyamatban van, ahol felmerült, hogy külföldi bűnszervezetekhez köthető emberölések történhettek Magyarországon, vagy olyan cselekmények, amelyeknek magyarországi kapcsolódási pontjai vannak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) életvédelmi és célkörözési főosztályának vezetője.

Ilyen emberöléseket követhetett el Magyarországon a szerb-montenegrói drogkartell is

– mondta Hiripi Gábor. Az NNI főosztályvezetője elmondta: ezekben az ügyekben nem minden esetben került elő holttest, de a rendelkezésre álló adatok alapján az emberölés gyanúja megalapozott.

A nyomozó hangsúlyozta, hogy a szerb-montenegrói bűnszervezetnek volt a bérgyilkosa az a vajdasági származású Dér Csaba, aki többek között egy hazánkban elkövetett gyilkosság miatt tölti fegyházbüntetését. Dér egy magyar drogkereskedőt ölt meg, a legújabb információk szerint a montenegrói kábítószer-maffia főnökének az utasítására.

Hiripi Gábor elmondta, hogy korábban az ügyészség és a bíróságok szigorúbban kezelték a holttest nélküli eltünéses ügyeket, mára azonban elfogadottá vált, hogy emberölés megállapítható akkor is, ha az áldozat maradványai nem kerülnek elő. Az alezredes szerint ilyenkor egy zárt, logikai bizonyítási láncot kell felépíteni, amely kizár minden más észszerű magyarázatot. Hiripi Gábor említett több olyan ügyet is, amelyben a bíróság holttest nélkül hozott elmarasztaló ítéletet. Példaként említette a darnózseli hentes, illetve Novozánszki Fanni ügyét.

Az egyik legismertebb, a magyar alvilághoz kapcsolható eltünéses ügy Radics Attila és családja kivégzése. Radics a magyar szervezett bűnözés legismertebb alakjának, Portik Tamásnak a belső köréhez tartozott. A férfi, élettársa és hároméves kislánya 2002 januárjában tűnt el tárnoki otthonukból. A kiérkező rendőrök nagy mennyiségű vért és golyónyomokat találtak. Minden jel arra utalt, hogy megölték őket. Hiripi Gábor szerint a nyomozás során több gyengébb és erősebb verzió is felmerült. Az alezredes elmondta: ha Radics Attila eltűnését egy rivális bűnszervezet követte volna el, azt Portik Tamás és köre nem hagyta volna válasz nélkül. Ehelyett „jégideg hallgatás”, „jeges csend” következett. A főosztályvezető megjegyezte, hogy az elkövetők az alvilág minden alapvető szabályát felrúgták azzal, hogy megöltek egy gyermeket. A Radics család megölése legutóbb Molnár Péter 1997-es felrobbantása ügyében tartott sajtótájékoztatón került elő, ahol negyvenmillió forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki információkkal segíti az elkövetők azonosítását. Hiripi Gábor szerint az idő múlása sokszor segíti a nyomozást. Megváltoznak az érdekviszonyok, elhalványulnak a félelmek, és olyanok is megszólalnak, akik korábban hallgattak. A nyomravezetői díj kitűzése az alezredes szerint természetesen nem véletlen: ez annak a jele, hogy a rendőrség olyan információk birtokában van, amelyek alapján reális esély van az előrelépésre.