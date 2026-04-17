bűnügykárászemberölésletartóztatás
Belföld

Gyilkossággal végződött a favágás Baranyában

admin Kolontár Krisztián
2026. 04. 17. 10:14

Letartóztatta a Pécsi Járásbíróság azt a 29 éves férfit, aki pár nappal ezelőtt meggyilkolt egy nyugdíjast Kárászon. A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint az idős férfi kedd reggel fát vágott egy háznál a társával.

Amikor végeztek a munkával, akkor a ház előtti járdán beszélgettek, a sértett inkább háttal a kapu felé fordulva. Ekkor megjelent a 29 éves férfi az utcán, majd zsebre tett kézzel közölte a nyugdíjassal, hogy kés van nála.

Vérfürdő

Ezután hirtelen elővette a zsebéből a fanyelű konyhakést és föntről lefelé sújtó mozdulattal, nagy erővel, legalább háromszor mellkason, nyakon és a jobb halántékán fejbe szúrta az áldozatát, majd sarkon fordult és elhagyta a helyszínt.

Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a szakszerű orvosi ellátás ellenére másnap meghalt. A bíróság elrendelte a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását.

