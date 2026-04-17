Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint Budai Edit április 16-án ismeretlen helyre távozott egy XV. kerületi gyermekotthonból, de nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök nagy erőkkel keresik.

Budai Edit körülbelül 155 centiméter magas, rövid, barna hajú lány.

A rendőrség azt kéri, hogy aki Budai Edit tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.