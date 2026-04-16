Török Gábor a közvetlen elnökválasztás mellett érvelt

„Hogy mennyire jó ötlet a közvetlen elnökválasztás, azt a mostani helyzet mutatja meg a legélesebben” – írta Török Gábor politológus a Facebookján.
Mint ismert, Magyarország megválasztott miniszterelnöke, Magyar Péter szerdán Sulyok Tamás köztársasági elnöknél járt, aki felkérte a választáson kétharmadot szerző Tisza Párt elnökét a kormányalakításra, míg Magyar személyesen is lemondásra szólította fel a kegyelmi ügy után hivatalba lépő Sulyokot. Habár Magyar Péter azt nyilatkozta, a köztársasági elnök megfontolja a döntését, aznap Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is tiszteletét tette a Sándor-palotában, ami után Toroczkai azt mondta, Sulyok nem tervez lemondani.
Török Gábor ezután fejtette ki az érveit a közvetlen elnökválasztás mellett, melyek így szólnak:
Olyan karakterek, mint a mostani államfő, egy közvetlen választáson nem kerülhetnének a Sándor-palotába. Nagy valószínűséggel el sem indulhatnának, mert a pártok – saját jól felfogott érdekükben – nem bólogató Jánosokat vagy néma Leventéket keresnének, hanem olyanokat, akik meg tudnak nyerni egy ilyen választást.
A jelöltek már a választás előtt rá lennének kényszerítve, hogy politikai kérdésekben állást foglaljanak, hogy felmutassák, milyen elnöki szerepre készülnek, így nagy valószínűséggel megválasztásuk után sem a hallgatás és a világban utazgatás (az ország szempontjából talán kevésbé hasznos) mesterségét gyakorolnák.
Egy közvetlenül választott államfő nagyobb legitimitással és ebből fakadó tekintéllyel bírna, így feltehetően fel sem merülne, hogy a parlamenti választás győztese lemondásra szólítsa fel, és az sem, hogy ezt az elnök egyáltalán megfontolja.
Az emberektől kapott közvetlen felhatalmazásból fakadóan akkor is nagyobb súlyt (időnként ellensúlyt) képezhetne a parlamenti és/vagy kormányzati döntésekkel szemben, ha a mostani (amúgy nem minden tekintetben súlytalan) jogkörei maradnának csak meg.