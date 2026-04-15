Orbán Balázs büszke arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben Orbán Viktor átadja a hatalmat

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a vesztes Fidesz-kampány kampányfőnöke szerint a választások lebonyolítása, kimenetele teljes mértékben cáfolta azt, hogy egy szabotázsakció, hamiszászlós művelet vagy a választások elhalasztása révén Orbán Viktor nem adja majd át a hatalmat.
Világossá vált, hogy minden előzetes híresztelés ellenére Orbán Viktor úgy viselkedett, ahogyan az egy igazi demokratától elvárható. Az is kiderült, hogy az illiberális demokrácia lényege a demokrácia, vagyis a népakarat érvényesülése. Ha a nép váltani akar, hát vált
– írta Facebook-bejegyzésében.
Kifejtette, hogy a választás előtti hetekben olyan narratívákat erősített több ellenzéki politikai nyilatkozat, cikk, szakértői megszólalás, amelyek szerint a kormány rendkívüli eszközökkel avatkozhat be a választás folyamatába. Szerinte ezek között szerepelt:
- a választások elhalasztásának lehetősége,
- hamiszászlós műveletet elkövetése, berepülő drón bevetése, önmerénylet elkövetése
- vagy külföldi zsoldosok, „ukránnak álcázott orosz verőlegények” felbérelése és egyéb provokációs és erőszakos események mesterséges előidézésének forgatókönyve is.
Mint írta:
minden diktatúráról, autokráciáról és erőszakos hatalomról szóló elmélet a választás estéjén megbukott.