orbán balázsorbán viktorhatalomátadás
Belföld

Orbán Balázs büszke arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben Orbán Viktor átadja a hatalmat

James David Vance, az Amerikai Egyesült Államok 50. alelnökének és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének sajtótájékoztatója a Karmelita Kolostorban 2026. április 7-én., Image: 1089336277, Fotó: Mohos Márton / 24.hu
Ősze András
2026. 04. 15. 17:11
Szerinte kiderült: „az illiberális demokrácia lényege a demokrácia”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a vesztes Fidesz-kampány kampányfőnöke szerint a választások lebonyolítása, kimenetele teljes mértékben cáfolta azt, hogy egy szabotázsakció, hamiszászlós művelet vagy a választások elhalasztása révén Orbán Viktor nem adja majd át a hatalmat.

Világossá vált, hogy minden előzetes híresztelés ellenére Orbán Viktor úgy viselkedett, ahogyan az egy igazi demokratától elvárható. Az is kiderült, hogy az illiberális demokrácia lényege a demokrácia, vagyis a népakarat érvényesülése. Ha a nép váltani akar, hát vált

– írta Facebook-bejegyzésében.

Kifejtette, hogy a választás előtti hetekben olyan narratívákat erősített több ellenzéki politikai nyilatkozat, cikk, szakértői megszólalás, amelyek szerint a kormány rendkívüli eszközökkel avatkozhat be a választás folyamatába. Szerinte ezek között szerepelt:

  • a választások elhalasztásának lehetősége,
  • hamiszászlós műveletet elkövetése, berepülő drón bevetése, önmerénylet elkövetése
  • vagy külföldi zsoldosok, „ukránnak álcázott orosz verőlegények” felbérelése és egyéb provokációs és erőszakos események mesterséges előidézésének forgatókönyve is.

Mint írta:

minden diktatúráról, autokráciáról és erőszakos hatalomról szóló elmélet a választás estéjén megbukott.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik