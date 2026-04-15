„Megtiltjuk a goebbelsi propaganda állami finanszírozását”

Magyar Pétert arról kérdezték, hogy hogyan tervezik hazahozni az EU-s pénzeket.
Ugyanazt fogom elmondani, amit nem voltak hajlandók leadni a választás előtt
– mondta a Tisza elnöke.
Magyar Péter leszögezte, hogy hazahozzák az európai uniós forrásokat, 8 ezer milliárd forintot.
Ezzel összefüggésben felsorolta azokat a feltételeket, amelyeket vállalni fognak.
- Elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket.
- Felállítják a vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatalt.
- 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak politikusok és családtagjaik esetében.
- Visszaállítják a sajtószabadságot, és megtiltják a goebbelsi propaganda állami finanszírozását.
Utóbbival összefüggésben elmondta: 600 milliárd forintot égettek el, ami például az egészségügyből hiányzik.
A műsorvezető próbálta félbeszakítani Magyart, „diplomata volt, legalább egy kérdést engedjen meg”. Erre válaszolta, hogy
nem érdekel, ön kérdezett, én válaszolok, gondolom, a Kossuth rádió hallgatóit is érdekli, hogy mit tervezünk, ha már nem hívtak meg eddig.