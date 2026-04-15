A következő élő közvetítés része Magyar Péter a közmédiában: fel fogjuk függeszteni a hírszolgáltatást

„Megtiltjuk a goebbelsi propaganda állami finanszírozását”

admin Horváth Csaba László
2026. 04. 15. 07:47

Magyar Pétert arról kérdezték, hogy hogyan tervezik hazahozni az EU-s pénzeket.

Ugyanazt fogom elmondani, amit nem voltak hajlandók leadni a választás előtt

– mondta a Tisza elnöke.

Magyar Péter leszögezte, hogy hazahozzák az európai uniós forrásokat, 8 ezer milliárd forintot.

Ezzel összefüggésben felsorolta azokat a feltételeket, amelyeket vállalni fognak.

  • Elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket.
  • Felállítják a vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatalt.
  • 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak politikusok és családtagjaik esetében.
  • Visszaállítják a sajtószabadságot, és megtiltják a goebbelsi propaganda állami finanszírozását.

Utóbbival összefüggésben elmondta: 600 milliárd forintot égettek el, ami például az egészségügyből hiányzik.

A műsorvezető próbálta félbeszakítani Magyart, „diplomata volt, legalább egy kérdést engedjen meg”. Erre válaszolta, hogy

nem érdekel, ön kérdezett, én válaszolok, gondolom, a Kossuth rádió hallgatóit is érdekli, hogy mit tervezünk, ha már nem hívtak meg eddig.

