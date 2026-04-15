„Megtiltjuk a goebbelsi propaganda állami finanszírozását”

Magyar Pétert arról kérdezték, hogy hogyan tervezik hazahozni az EU-s pénzeket.

Ugyanazt fogom elmondani, amit nem voltak hajlandók leadni a választás előtt

– mondta a Tisza elnöke.

Magyar Péter leszögezte, hogy hazahozzák az európai uniós forrásokat, 8 ezer milliárd forintot.

Ezzel összefüggésben felsorolta azokat a feltételeket, amelyeket vállalni fognak.

Elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket.

Felállítják a vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatalt.

20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak politikusok és családtagjaik esetében.

Visszaállítják a sajtószabadságot, és megtiltják a goebbelsi propaganda állami finanszírozását.

Utóbbival összefüggésben elmondta: 600 milliárd forintot égettek el, ami például az egészségügyből hiányzik.

A műsorvezető próbálta félbeszakítani Magyart, „diplomata volt, legalább egy kérdést engedjen meg”. Erre válaszolta, hogy