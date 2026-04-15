„Fotók és videók vannak arról, hogy darálják az iratokat a minisztériumokban”

Magyar Péter felrótta a közmédiának, hogy arról sem számoltak be, hogy a minisztériumokban darálják le az iratokat.

Mint mondta:

Fotóim és videóim vannak róla, hogy mennek az iratdarálások a honvédelmi minisztériumban és a külügyminisztériumban is.

Kérdezték az üzemanyagokról és, hogy megtartja-e a védett árat az új kormány. Magyar elmondta, hogy diverzifikálni fogják a forrásokat, megtartják a barátság kőolajvezetéket is. A magyaroknak az az érdekük, hogy legalább három irányból érkezzen az olaj. Szerinte óriási felelőssége van az ügyvezető kormánynak, hogy mit tesznek a következő 20–30 napban. Felrótta, hogy 20 százalékra csökkent a tartalék, ami felelőtlenség, és hosszú idő lesz pótolni.

Felhozta a lengyel példát, náluk radikálisan csökkentették az üzemanyagok áfáját. De egyeztetni fognak, és a lehető leghamarabb mérsékelni szeretnék az üzemanyag árát.

Megkérdezték, hogy eladják-e a MOL-t, ám Magyar szerint épphogy visszaveszik.

Fosztogatnak, nem osztogatnak

– mondta. Hozzátette: megtartják a rezsicsökkentést és kiterjesztik. Másfél millió ember tűzifával fűt. Mint mondta, 2010 óta háromszorosára nőtt a fa ára.