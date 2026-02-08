Második világháborús robbanótestet találtak Nagymaroson, a 10,5 centiméteres német repeszromboló gránátot sikeresen elszállították – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap délután.

A robbanóstestet a Duna medrében, a komptól 200 méterre találták meg a járókelők, a gránát a Duna alacsony szintje miatt bukkant ki a vízből. Az elszállítás alatt a rendőrségnek ideiglenesen 150 embert kellett kimenekítenie egy 300 méteres biztonsági zónából, lezárták a Hunyadi sétányt is. A tűzszerészi munkálatok befejeztével a korlátozásokat feloldották, a gránátot kijelölt helyszínen fogják megsemmisíteni.