Második világháborús gránátot találtak Nagymaroson

2026. 02. 08. 14:33
A 10,5 centiméteres német repeszromboló gránátot már elszállították.

Második világháborús robbanótestet találtak Nagymaroson, a 10,5 centiméteres német repeszromboló gránátot sikeresen elszállították – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap délután.

A robbanóstestet a Duna medrében, a komptól 200 méterre találták meg a járókelők, a gránát a Duna alacsony szintje miatt bukkant ki a vízből. Az elszállítás alatt a rendőrségnek ideiglenesen 150 embert kellett kimenekítenie egy 300 méteres biztonsági zónából, lezárták a Hunyadi sétányt is. A tűzszerészi munkálatok befejeztével a korlátozásokat feloldották, a gránátot kijelölt helyszínen fogják megsemmisíteni.

