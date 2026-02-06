Napi 1000 kátyút megjavítását ígéri Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki lapunknak eljuttatott közleményében jelezte: emelik a kátyúzási kapacitást, és hétvégén, valamint éjszaka is dolgozni fognak a kollégák. Így szerinte a hónap végére rendezni lehet az extrém hideg miatti „útgyilkos viszonyokat”.

Amíg az időjárás nem melegszik tartósan 5 fok fölé, addig csak úgynevezett hideg technológiával lehet kátyúzni, ám az nem tud nem sziszifuszi munka lenni, hiszen az így betömött kátyúkból rövid időn kipörgetheti az anyagot az autóforgalom

– hangsúlyozta Karácsony, hogy miért csak most kerül sor a javításokra.

A főpolgármester szerint, ha az időjárás is megengedi, ezzel a tempóval február végére, március elejére a munkák jelentős részét el tudják végezni. Napi kátyújelentést is nyilvánosságra fognak hozni, amelyben beszámolnak arról, hogy hol és hány úthibát javítottak ki.

Örülök, hogy végre elérte a városvezetés figyelmét ez a budapestiek százezreit érintő válsághelyzet

– reagált a hírre Facebook-bejegyzésben Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja. A Podmaniczky Mozgalom politikusa szerint azon is dolgozni kellene, hogy fejlesszék a hideg technológiát és akár azon is, hogy a Budapest Közúton kívül mely közszolgáltatók vonhatók be egy ilyen, nagy ütemű javításba. Hiszen a vízművek vagy a csatornázási művek vagy a BKV is tud aszfaltozni – tette hozzá.

Az év eleji szokatlan hideg és csapadékos időjárás miatt példátlan módon szétfagytak az utak országszerte. A szakértő szerint ez a gépjárművekkel kapcsolatos kátyúkárok várható emelkedésében is meglátszik majd.