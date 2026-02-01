A szokottnál jóval hidegebb és jegesebb január miatt felgyorsult a kátyúképződés a hazai utakon – bárhol kialakulhatott új kátyú, amely szigorúan véve olyan útkárosodást jelent, amely a forgalmi igénybevétel és a környezeti hatások nyomán jött létre, és az útszerkezet bomlásával jár – írja a kreszváltozás.hu.

A portál leszögezi: nem egyszerű egy kátyúkár behajtása az út kezelőjén. Fontos hozzá az esemény hiteles dokumentálása, és az is, hogy az adott útvonalon az út kezelője nem rakott ki az úthibákra figyelmeztető táblát. Ha ilyen van, illetve, ha az adott kátyút ideiglenes eszközökkel jelölik, akkor az autósé a felelősség.

Mint írják, amennyiben megtörtént a baj, alaposan dokumentálni kell az eseményt – többek között fotókkal. A baleset körülményeinek pontos leírása és helyszíni jegyzőkönyveztetése épp olyan fontos, mint egy balesetnél, sőt, a későbbi sikeres kárigény-érvényesítés miatt célszerű rendőrt hívni, hiszen a rendőrségi jegyzőkönyv hitelessége megkérdőjelezhetetlen.

A kárigényt az útkezelőhöz kell eljuttatni, és mivel idehaza nem egységes a közútkezelői hálózat, ezt pontosan meg kell határozni. A portál emlékeztet: az MKIF Zrt. kezeli az autópályákat és gyorsforgalmi utakat, a Magyar Közút Nonprofit Kft. felel a településeket összekötő fő- és mellékutakért, ám a települések határain belül eső utak jelentős részét az érintett önkormányzat kezeli. Budapesten a Budapest Közút Zrt. és a kerületi önkormányzatok felelnek az utakért.

A kárrendezési folyamat ideális esetben a kártérítés megfizetésével zárul, de van más lehetőség is a károk megtérítésére. Ha például az autós rendelkezik CASCO-val, vagy a kötelező biztosítás mellé kötöttünk kátyúkárra vonatkozó kiegészítő biztosítást, akkor a biztosító cég leveszi vállunkról az ügyintézés terheit. Ideális esetben a biztosító segítséget nyújt az illetékes útkezelő azonosításában, illetve vállalja, hogy a hozzá beérkezett bejelentéseket határidőre továbbítja az útkezelő felé – ráadásul a biztosító fizeti a kárt.

A biztosítók mellett gumimárkáktól is kérhető kátyúgarancia szolgáltatás, amely ingyenes cserelehetőséget biztosít a sérült abroncsra. A kátyúbiztosítások éves díja alapvetően nem magas, bármilyen kötelező biztosítás mellé megköthető – írja a kreszváltozás.hu.