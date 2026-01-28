„A Tisza károsultja lenne minden magyar címmel” jelentetett meg közleményt szerdán a kormányközeli Nézőpont Intézet, amely utánajárt, hogy összesen hány magyart érintenének azok az adóügyi intézkedések, amikre meggyőződésük szerint Magyar Péterék készülnek. Tették mindezt annak ellenére, hogy januárban a Fővárosi Törvényszék szóbeli ítéletében rögzítette, hogy a kormánypárti lapokban megjelent és hivatkozott, úgynevezett „Tisza-csomagnak” semmi köze a Tisza Párthoz. Az abban hivatkozott állítólagos források közül pedig azóta többről is kiderült, hogy nem is léteznek.

„Mára egyértelműen kiderült, hogy ezt a 600 oldalas hamisítványt Orbán Viktorék gyártották a mesterséges intelligencia segítségével, és a Tiszához nem tartozó emberek aláírását is ők hamisították rá. A Fidesz által hamisított 600 oldalas dokumentumnak minden oldala, minden szava és minden betűje hamisítvány, és az aláírásokat is odahamisították” – írta akkor ezzel kapcsolatban Magyar, aki pártjával együtt végig visszautasította az adóemeléssel kapcsolatos vádakat.

Friss közleményében a Nézőpont sem tagadta, hogy a számításait erre a bizonyos dokumentumra alapozza, igaz, nem jelentették ki egyértelműen, hogy a dokumentum szerintük tényleg Magyaréké lenne. Ehelyett azt írják: „Azokat az elképzeléseket hívjuk TISZA-tervnek, amelyek több sajtóorgánumban is megjelenítésre kerültek, illetve amelyeket a TISZA Párthoz köthető szakértők fogalmaztak meg, és amelyeket a nyilvánosságban a TISZÁ-nak tulajdonítanak”.

Kutya- és macskaadó számokban

Az intézet közleménye szerint felmérték, hogy közel 3,5 millió magyar él kutyás, és több mint 2,5 millióan macskás háztartásban, összesen pedig 4,6 millióan vannak azok, akik megosztják otthonukat legalább egyikkel vagy másikkal. „És drágábbá válna számukra az állattartás” – teszik hozzá az állítólagos adó bevezetésére célozva, nem felejtve el hozzátenni, hogy a kisállat-termékeket az áfán túl is tovább adóztatná a párt – szerintük.

De kiszámolták azt is, hogy a reszicsökkentés megszüntetése, a progresszív adóemelés, a 13. és 14. havi nyugdíj, vagy épp a reszicsökentés eltörlése hány embert érintene az országban. Utóbbival kapcsolatban a Tisza nemrég bemutatott gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője elmonda, hogy a Tisza-kormány megtartaná a rezsicsökkentést.

A Nézőpont szerint összességében akár 7,6 millió magyart is érinthetnek azok az intézkedések, amiket ők a bírósággal ellentétben a Tiszának tulajdonítanak.

Az ebadóval egyébként a Fidesz már régóta a többi párt előtt jár.