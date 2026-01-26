Egy fiatal édesanyát gyilkoltak meg pár nappal ezelőtt Baranyában, Bezedek környékén. A Pécsi Törvényszék most újabb részleteket közölt a felkavaró gyilkossággal kapcsolatban.

Azt írták, hogy az emberölés bűntettével gyanúsított férfi és a 30 éves nő élettársak voltak. A kapcsolatukból egy fiúgyermekük született. A kapcsolatuk egy idő után megromlott, ezért külön költöztek. A kisfiuk súlyos izombetegségben szenvedett, ezért rendszeresen gyógytornászhoz vitték. Csütörtök reggel a gyanúsított a nő lakóhelyére ment a kocsijával, majd felvette az anyát és a kisfiát, majd a gyermeket elvitték a kezelésre.

Kiderültek a gyilkosság részletei

Ezt követően a férfi és a volt élettársa együtt közlekedtek a kocsival, ahol összevesztek. Amikor kiértek a lakott területről, akkor a nő megkérte a férfit, hogy álljon félre, mert vécére kell mennie. Amikor a férfi megállt, akkor mindketten kiszálltak a kocsiból, majd a gyanúsított 4-5 alkalommal késsel megszúrta a nőt. Az anyuka a földre esett, ekkor a gyanúsított az áldozata fölé lépett és kétszer szájába lőtt a birtokában lévő gázpisztollyal.

Az édesanya a helyszínen meghalt. A férfi magához vette a nő értékeit, az elkövetés eszközét eldobta, majd másnap feladta magát a rendőrségen. A holttestet a rendőrség később megtalálta. A gyanúsított 5-15 évig terjedő szabadságvesztést kaphat bizonyítottság esetén.

Akár 15 évet is kaphat az elkövető

A gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van, melynek hatálya alatt követte el ezt a bűncselekményt. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével, még fel nem talált bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Az ügyész, a gyanúsított és a védője is tudomásul vették a bíróság határozatát, így az végleges.