Meggyilkolta az élettársát egy férfi, majd bement a rendőrségre

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 26. 12:10

Meggyilkoltak egy 30 éves baranyai nőt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy férfi pénteken bement a pécsi rendőrségre, és azt mondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Ezt azonban elég zavarosan adta elő.

Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani. A rendőrök azonnal keresni kezdték az áldozatot, az átvizsgálandó terület viszont hatalmas volt. A nyomozók egyre több új információhoz jutottak, amelyekkel Bezedek térségére szűkítették a helyszínt. A nőt végül vasárnap a település mellett, egy fás-bokros területen találták meg. Halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozók őrizetbe vették az emberölés bűntettével gyanúsított férfit, és kezdeményezték a letartóztatását.

