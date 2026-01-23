Mutatjuk, milyen idő várható a hétvégén

A hétvégén nem múlnak el mindenhol a mínuszok az országban: az Időkép előrejelzése szerint a következő napokban a csapadék egyre többfelé eső formájában érkezik majd, viszont helyenként még számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra is, tehát

havas eső, kisebb havazás is előfordulhat, de még egyes északi tájainkon ónos eső is eshet.

Elsőfokú figyelmeztetés

Az ónos eső miatt a HungaroMet Zrt. szombatra és vasárnapra is elsőfokú fegyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékre.

Az Időkép emlékeztet: ezekben a vármegyékben többfelé előfordulhat a hétvége folyamán időnként gyenge ónos eső.

