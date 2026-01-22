Egy 18 éves fiú magát rendőrnek és ellenőrnek kiadva napokig rezzenéstelen arccal igazoltatott embereket és ellenőrzött jegyeket, bérleteket Debrecenben.

A nyomozók szerint a nyíradonyi fiú meglepő magabiztossággal lépett oda az idegenekhez tömegközlekedési eszközökön, elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment. Többször kiadta magát rendőrnek is, ilyenkor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon.

A fiú szerdán egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire ő nemes egyszerűséggel elfutott. Ezután egyből bejelentették a rendőrségen, írja a police.hu.

A járőröknek könnyű dolga volt az elfogásával, mivel nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált a 112-re, hogy egy botcsinálta ellenőrt fogtak az egyik buszon. A 18 éves fiú kollégiumi akciója után újra bérleteket próbált ellenőrizni, de pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt.

A rendőrök a 18 éves fiút előállították, személyes adattal visszaélés miatt pedig gyanúsítottként hallgatták ki.