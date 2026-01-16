Parragh László utódja: Lecseréltük az elnöki Mercedes-limuzint, puritán irodaházba költöztünk

Interjút adott Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új elnöke a Világgazdaságnak. Nagy körülbelül egy éve vette át a szervezet vezetését Parragh Lászlótól, és most arról is beszélt, milyen költségcsökkentéseket vittek végbe a kamaránál.

Nemcsak szimbolikusan fontos, hanem jelentős költségmegtakarítással is jár, hogy a Bank Centerből januárban egy saját tulajdonú, jó minőségű, de mégis puritán irodaházba költöztünk. Ugyanilyen szimbolikus, egyben költségracionalizáló gyors döntés volt, hogy az elnöki Mercedes-Benz limuzint egy vezetőségi kisbuszra cseréltük át, ami már nem az elnök kizárólagos használatában van, hanem a vezetőség bármely tagjának áll rendelkezésére szolgálati céllal.

– mondta Nagy a lapnak.

A nagy többség viszont eddig csak annyit tudott, hogy évi egyszer hozzájárulási díjat kell fizetni, amiért »cserében« az előző vezetés a már említett »elefántcsonttoronyból«, a vállalkozók napi gondjait nagyon gyakran figyelmen kívül hagyó nyilatkozatokat tett.

– mondta Nagy arról, hogy eddig milyen kapcsolat létezett a kamara és a tagok között.