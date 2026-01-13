Tragédiával végződött egy háztűz Monorierdőn

Kedden délelőtt kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres lakóház Monorierdőn a Hajnal utcában. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtósa a közleményében azt írta, hogy a kigyulladt épületben két ember tartózkodott.

Egy idős nő ki tudott menekülni, de egy idős férfi azonban az életét vesztette. Az épületben több fűtőeszköz is üzemelt, a vegyes tüzelésű kályha mellett gázkonvektor és klíma is működött. Nem zárható ki, hogy valamelyik eszköz meghibásodása okozta a tüzet, de ezt tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák.

Kiemelték, hogy a tüzelőt ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen közelében, a kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig érdemes szikrafogót és fém parázsfelfogó tálcát helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. Használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből.