Megvonhatják a lengyel jobboldal korábbi miniszterének állami fizetését, mert Budapestre menekült

Elindult a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter fizetését érintő eljárás – közölte hétfői sajtóértekezletén Wlodzimierz Czarzasty alsóházi elnök.

Most indítottam el egy eljárást Zbigniew Ziobro díjazásának meghatározására, mivel ő jelenleg nem látja el parlamenti képviselői feladatait

– jelentette ki Czarzasty és hozzátette: a megrendelt szakértői elemzések alapján a héten dönt Ziobro fizetéséről.

Ziobro magyarországi menedékjogáról hétfőn Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje számolt be az X-en. A volt igazságügyi miniszter egyike az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések gyanúsítottjainak. Tavaly novemberben a szejm megszüntette képviselői mentelmi jogát, és egyidejűleg hozzájárult letartóztatásához.

2024 decemberében Ziobro korábbi helyettese, a Lengyelországban szintén az Igazságosság Alap kapcsán körözött Marcin Romanowski ellenzéki képviselő is menedékjogot kapott Magyarországon. Romanowski tavaly január elején maga mondott le a képviselői fizetéséről. A parlament ezt követően, január végén elfogadta a Lex Romanowskinak nevezett törvényt, mely értelmében a körözött, letartóztatott, vagy szabadságvesztésüket töltő képviselőknek nem jár fizetés.

A törvényről Andrzej Duda korábbi lengyel elnök kért előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, a testület tavaly októberben alkotmányellenesnek találta a jogszabályt.

Donald Tusk kormányfő az X-en logikus döntésnek minősítette, hogy Ziobro – akit Tusk „a politikai korrupciós rendszer agyának” nevezett – a magyar kormánytól kért menedékjogot.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész szintén az X-en elfogadhatatlannak minősítette a magyar fél hozzáállását. Azt állította, hogy Ziobro menedékjogáról szóló információt eddig semmilyen hivatalos nemzetközi formában sem erősítették meg. Aláhúzta: a politikussal szembeni lengyelországi eljárást nem függesztették fel, a bíróság csütörtökön hoz döntést Ziobro letartóztatását célzó ügyészségi indítványról.

Magyarországról Zurek egyebek mellett megjegyezte: az ország „évek óta az uniós intézmények figyelme középpontjában áll a jogállamiság megsértése miatt”. (MTI)