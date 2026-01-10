Itt vannak az ötös lottó e heti nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 13 (tizenhárom)
- 51 (ötvenegy)
- 56 (ötvenhat)
- 59 (ötvenkilenc)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1 millió 936 ezer 845 forint;
- 3 találatos szelvény 3103 darab, nyereményük egyenként 18 ezer 395 forint;
- 2 találatos szelvény 86 151 darab, nyereményük egyenként 2485 forint.
Joker: 818533