Belföld

Itt vannak az ötös lottó e heti nyerőszámai

Marjai János / 24.hu
24.hu
2026. 01. 10. 20:29
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 13 (tizenhárom)
  • 51 (ötvenegy)
  • 56 (ötvenhat)
  • 59 (ötvenkilenc)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1 millió 936 ezer 845 forint;
  • 3 találatos szelvény 3103 darab, nyereményük egyenként 18 ezer 395 forint;
  • 2 találatos szelvény 86 151 darab, nyereményük egyenként 2485 forint.

Joker: 818533

