Kétszer is elutalt ötmilliót a bankjából, majd a csalók egy másik bankban is számlát nyittattak vele és harmadszor is lehúzták

Háromszor is nagyon csúnyán lehúztak sikerdíj ígéretével egy dombóvári asszonyt a csalók. A társaság összesen 12 millió 600 ezer forintot utaltatott el a hiszékeny nővel, hogy a pénze „biztonságban” legyen.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az asszonyt december végén hívta fel telefonon egy nő, aki banki alkalmazottnak adta ki magát. Közölte, hogy egymás után többször is gyanús utalást kíséreltek meg a számlájáról. Nem sokkal később egy kibernyomozóként bemutatkozó nő is felhívta, aki megerősítette a bankos meséjét, és igyekezett rávenni arra, hogy elutalással helyezze biztonságba a pénzét.

Mindketten megnyerő módon kommunikáltak, ezzel rábírták az asszonyt, hogy utalja el az első 5,5 milliós részletet az általuk megadott számlaszámra, amit meg is tett. Ezután rábeszélték, telepítsen egy távoli elérést biztosító programot a telefonjára, hogy egyszerűbb legyen a többi pénz biztonságba helyezése. Telepítette is a programot, de nem tudta használni, ezért a második részletet, 4,8 millió forintot is a bankból utalta át, ahogy kérték.

– közölte a rendőrség.

Újabb csavar, hogy számlavezető pénzintézetében levetettek egy nagyobb összeget készpénzben, majd egy másik banknál nyitnia kellett egy számlát, és onnan elutalni egy újabb ismeretlennek. A közleményben „Családi ajándék, házvásárlás” szerepelt az utasításnak megfelelően.

Ezt követően azzal hitegették, hogy ha a gyorsan végrehajtott utalásokkal segít felgöngyölíteni az ügyet, nagy összegű sikerdíjat fog kapni. A harmadik, 2 milliós utalást egy újabb ismeretlen számlára indította, szintén „Házvásárlás” közleménnyel.

Közben persze többször is felhívták, hogy semmi oka az aggodalomra, mert a pénze biztonságban van, és a nemzetközivé bővült nyomozás is jó úton halad. A nőnek végül az lett gyanús, hogy az ígéret ellenére semmilyen dokumentációt nem kapott arról, hogy miként jut hozzá az átutalt milliókhoz. És mivel nem is keresték az ügyintézők, ezért feljelentést tett.