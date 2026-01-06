bűnügycsalásegervádemelés
Abból élt, hogy nem létező dolgokat árult a közösségi oldalon

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 06. 08:26

Abból élt egy Egernél lakó férfi, hogy nem létező termékeket árult az egyik közösségi oldalon. Az Egri Járási Ügyészség szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt állítja bíróság elé a férfit.

A vádirat szerint a férfi elhatározta, hogy úgy tesz szert rendszeres jövedelemre, hogy nem létező cikkekkel bizniszel egy zárt csoportban. A nem létező termékekre vonatkozó üzlet megkötése után a férfi megvárta, míg a sértett elutalta a vételárat a számlájára, azonban a megrendelt termék elküldése soha nem is állt szándékában.

A furfangos férfi tavaly nyáron három jóhiszemű hölgyet is megkárosított hasonló módon Egerben, esetenként úgy, hogy eladóként, máskor vevőként jelentkezett a csoportban lévő hirdetésekre. Az elkövező a cselekményekkel 5–8 ezer forintos kárt okozott.

A férfi a bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fenn magát. Az ügyészség pénzbüntetést kért az internetes csalóra.

