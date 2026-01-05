reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. 01. 05. 07:03
2026. január 5., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Hétfő reggel az S210-es vonatok helyett pótlóbusz közlekedik. Részletek.

BKK

  • Január 5-től a 82-es trolibusz vonalán az Örs vezér tere M+H felé új megálló létesül a XIV., Róna utcában az Erzsébet királyné útja után Erzsébet királyné útja / Róna utca néven.

 

Mai időjárás:

  • Az ország jelentős részén havazás várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul.
  • Késő este ugyancsak -4, +1 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Simon

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 385,4
  • USD 328,42
  • CHF 413,89
  • GBP 441,33

 

