Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 5., hétfő
Friss hírek
- Csak Magyarország nem írta alá az uniós nyilatkozatot a venezuelai beavatkozásról.
- Marco Rubio: a kubai kormány is hatalmas problémát jelent. Az amerikai külügyminiszter szerint nem vehettek volna több embert őrizetbe Venezuelában.
- A „batidai Lázár-kastélyra” és a „hatvanpusztai Orbán-birtokra” cserélte a fotókat a vasúti fülkékben a Kétarkú Kutya Párt.
- Magyar forgatókönyvet díjaztak a független filmesek Golden Globe-ján.
- Lakótársa vert agyon egy mozgáskorlátozott férfit Szegváron. Italozás közben fajult el a vita.
- Álmában fojtotta meg a tolókocsis asszonyt a bedrogozott fiú, aki amúgy az áldozat legfőbb segítője volt.
- „Köszönünk mindent” – elköszönt a Fradi-tábor Tomori Zsuzsannától. Ha már a pályán nem tehette meg.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Hétfő reggel az S210-es vonatok helyett pótlóbusz közlekedik. Részletek.
BKK
- Január 5-től a 82-es trolibusz vonalán az Örs vezér tere M+H felé új megálló létesül a XIV., Róna utcában az Erzsébet királyné útja után Erzsébet királyné útja / Róna utca néven.
Mai időjárás:
- Az ország jelentős részén havazás várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul.
- Késő este ugyancsak -4, +1 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Simon
Deviza középárfolyam:
- EUR 385,4
- USD 328,42
- CHF 413,89
- GBP 441,33
Pottyondy Edina könyve ott válik izgalmassá, ahol túlnő a gunyoros Facebook-kifakadásokon
Pottyondy Edina írt egy könyvet. Az lett a címe, hogy Közösségi irányelvek megsértése, mert most először írhatott úgy, hogy nem kellett megfelelnie az online platformok működésének, tartania a kommentelőktől vagy behódolnia az algoritmus mitikus szabályainak.