Álmában fojtotta meg a tolókocsis asszonyt a bedrogozott fiú, aki amúgy az áldozat legfőbb segítője volt

Megölte, majd rágyújtotta házát egy idős nőre január elsején hajnalban egy szatmárcsekei fiú. A rendőrök a 17 éves fiút a helyszínen elfogták, előállították, emberölés bűntette elkövetésének gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették.

Az RTL Híradója szerint a fiú kristály nevű kábítószert fogyasztott a gyilkosság előtt, amire még több felest is megivott. Kábult állapotában tört be éjjel áldozatához, akit álmában megfojtott. Ezután az áldozat felgyújtotta az ágyneműt, majd ismerőseihez átérve arra kérte őket, hogy hívjanak rá rendőrt.

Az RTL-nek azt mondta az áldozat egyik rokona, hogy az elkövetőt rendes fiúnak ismerték. Az áldozat egy korábbi agyvérzése miatt évek óta tolókocsiba kényszerült, és épp az elkövető volt korábban legfőbb segítője.

Az ukrán határ menti faluban az eset komoly felháborodást váltott ki, ezért a település vezetése hétfő délutánra rendkívüli falugyűlést hívott össze.