Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat – közölte lapunkkal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez kellett kiszállniuk a szakembereknek.

Amint az szilveszterkor megszokott, több tűzesetet – szám szerint 37-et – tűzijátékok okoztak. Összesen 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa és egy személyautó gyulladt ki miattuk. Emellett 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, több helyen pedig a száraz fű, avar, nádas és felhalmozott lomok lángra lobbanása után volt szükség a tűzoltókra.

A személyautó Jákfán gyulladt ki, hátulja és csomagtere kezdett égni, miután a közvetlen közelében tűzijátékoztak. Debrecenben és Dombóváron egy-egy 12 négyzetméteres fatároló borult lángba teljes terjedelmében tűzijáték miatt, a szakemberek mindkét melléképületben eloltották a tüzet. Szintén égő fatárolók miatt kellett kiérkezni Szentesre és Nagycenkre is.

Újfehértón még forró állapotban kidobott használt tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő és egy garázs teteje. Kissikátorban egy családi ház kertjében a tűzifa letakarására szolgáló műanyag fólia és a tűzifa kapott lángra egy pirotechnikai termék miatt. Győrben a kertben felhalmozott hulladék égett pár négyzetméteren, a tűz miatt megsérült a ház egyik ablaka is. Hajdúszoboszlónegy családi ház kertjébe tűzijáték repült és kartondobozokat gyújtott meg. A tűz a ház villanyóraszekrényének a burkolatát is megolvasztotta.

A tűz esetek mellett 5 bajba került állat miatt is riasztották a tűzoltókat: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni, Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók.