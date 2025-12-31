Publicus-felmérés: a Békemenet volt az év legfontosabb utcai megmozdulása

Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a Népszava számára december közepén arról, hogy miket tartanak a magyarok 2025 legnagyobb sikereinek, kudarcainak és botrányainak. Az eredményeket a napilap szerdai számában ismertették, eszerint a megkérdezettek körében Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja az év legnagyobb sikere (48 százalék), a második helyen végzett az anyák szja- mentességének kiterjesztése végzett (24 százalék), a harmadik legnagyobb siker pedig a 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel lett (10 százalék). A sikerlistán szerepel még Orbán Viktor találkozója Donald Trumppal.

2025 legfontosabb politikai eseménye a felmérés szerint Magyar Péter országjárása volt, kicsivel előzte meg a kormányfő washingtoni útját, a harmadik helyet Gyurcsány Ferenc visszavonulása szerezte meg. A megkérdezettek körében a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja megalapítása csupán 1 százalékot kapott.

Ami az év legnagyobb közéleti botrányát illeti: a magyarok 39 százaléka szerint a Szőlő utcai ügyként elhíresült bűncselekmény-sorozat áll az első helyen. Ennél több mint 10 százalékkal kevesebbet kapott a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által eltüntetett közpénzek ügye, a harmadik pedig a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgása/ellopása lett.

A Publicus felmérése alapján a magyarok 39 százaléka szerint 2025 legnagyobb kudarca az, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által eltüntetett közpénzek ügyében nem történt egyetlen letartóztatás sem. Második legnagyobb kudarcnak az EU-s pénzekkel kapcsolatos megegyezés elmaradása számít, a további kudarcok közé az infláció emelkedését és a gazdasági növekedés elmaradását nevezték meg a válaszadók. A kudarclistán a gyermekvédelmi rendszer reformjának elmaradására és a magyar labdarúgó válogatott kiesése a világbajnoki selejtezőből követlezik a sorban.

A legfontosabb utcai megmozdulás címét az október 23-i Békemenet vitte el, a Publicus szerint azért, mert két, nagy tömeget megmozgató kormánykritikus demonstráció is volt a mezőnyben. Így a szavazatok kevesebb mint egyharmadával (30 százalék) is nyerhetett a Békemenet, a júniusi „betiltott” Pride felvonulás 28, Magyar Péter szintén az októberi ünnepen tartott „Nemzeti Menete” pedig 27 százalékot kapott.

A legnagyobb kulturális botrány a Publicus kutatása szerint 21 százalékkal Demeter Szilárd „tündöklése és bukása”, az általa egykor vezetett intézmények rossz állapota, és ezzel holtversenyben a „mocskos fideszezés” a fesztiválokon. Ez utóbbi főleg a Fidesz híveit háborította fel, 56 százalékuk erre tette a voksát – olvasható a Népszava cikkében.