Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 12. 29. 06:56
2025. december 29., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Változások a záhonyi határátmenetben közlekedő vonatoknál január 31-ig. Részletek.

BKK

  • December 29-én, 30-án és 31-én a 10-es és a 33A autóbusz nem közlekedik.

 

Mai időjárás:

  • Csapadékmentes, napsütéses idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
  • Késő este ugyancsak -6, +2 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Tamás
  • Tamara

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 391,19
  • USD 331,71
  • CHF 420,74
  • GBP 448,01

 

+1

