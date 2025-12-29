Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 29., hétfő
- Publicus: A magyarok többsége szerint Orbán Viktor marad hatalmon. Miközben a friss felmérés szerint továbbra is a Magyar Péter pártja vezet.
- Zelenszkij: 90 százalékban sikerült megállapodni a béketervezetről.
- „Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének.
- Schóbert Norbi: Ha kitör a háború, nem csak attól kell félnünk, hogy elviszik a gyerekeinket Ukrajnába…
- Bocsánatot kért az ittas sofőr, aki frontálisan ütközött a magyar Davis-kupa-csapat kapitányával.
- Beszakadt alattuk a jég, belefulladt a kiskorú testvérpár egy víztározóba Romániában.
- „Fontos tanulság, hogy mindenkit komolyan kell venni” – megint nyert a magyar pólóválogatott.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Változások a záhonyi határátmenetben közlekedő vonatoknál január 31-ig. Részletek.
BKK
- December 29-én, 30-án és 31-én a 10-es és a 33A autóbusz nem közlekedik.
Mai időjárás:
- Csapadékmentes, napsütéses idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
- Késő este ugyancsak -6, +2 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Tamás
- Tamara
Deviza középárfolyam:
- EUR 391,19
- USD 331,71
- CHF 420,74
- GBP 448,01
