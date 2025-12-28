vízbe fulladásbeszakadt jégrománia
Beszakadt alattuk a jég, belefulladt a kiskorú testvérpár egy víztározóba Romániában

24.hu
2025. 12. 28. 19:18
A két gyerek megpróbált átkelni a víztározó befagyott jegén, amikor az beszakadt alattuk.

Belefulladt a Vaslui megyei Protopopești településen található Tăcuta víztározóba egy testvérpár december 27-én, egy 12 éves fiú és egy 14 éves lány, miután a jég, amelyen átkeltek volna, beszakadt alattuk – írja a Maszol.ro.

A lap tájékoztatása szerint a segélyhívás 17 óra 35 perckor érkezett a 112-es sürgősségi számon. A helyszínre a vaslui-i tűzoltóság egységei vonultak ki kutató-mentő járművel, gumicsónakkal, rohammentő-egységgel és műszaki mentőcsapattal, összesen tíz hivatásos beavatkozó részvételével.

A helyi hatóságok közölték, hogy a két gyermek egy kántáló csoport tagja volt, és megpróbáltak átkelni a víztározó befagyott jegén, amikor az beszakadt alattuk. A mentőcsapatok 18 óra 40 perc körül emelték ki a vízből a két gyermeket, mindkettőjüket halottnak nyilvánították. Az első információk szerint az áldozatok testvérek voltak, az apjuk is velük volt, őt hipotermiás állapotban szállították kórházba.

