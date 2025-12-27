Videóra vették, amint 122 szarvas vonult át az úton Nógrád megyében

Különleges, és ritka felvételt készített egy autós egy szarvasrudli vonulásáról a Nógrád megyei Vanyarc közelében – szúrta ki a nool.hu.

A szarvasvonulás most olyan formában volt látható, amelyet még a gyakorlott természetjárók és a vadászok is csak ritkán tapasztalnak. A felvételen mintegy 122 szarvas vonul át szervezetten az úttesten: az állatok egymást követve, fegyelmezett sorban kelnek át, majd a végén egy hatalmas bika is feltűnik, méltó lezárásként a csapat mögött.

A szarvasvonulás decemberben is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. A korai sötétedés, a ködös idő és a csúszós utak mind-mind növelik a vadbalesetek esélyét. Ilyenkor érdemes az erdős, mezőgazdasági területekhez közeli útszakaszokon lassabban közlekedni. A december 21-én készült felvétel lenyűgöző és figyelmeztető, a vonulás nem veszélytelen a közlekedőkre nézve.