Pozsonynál vissza kellett fordítani egy Budapestre tartó járatot

Szajki Bálint
24.hu
2025. 12. 25. 11:57
Szajki Bálint

December 23-án este műszaki hiba miatt vissza kellett fordulnia az Air Baltic üzemeltetésében közlekedő Austrian Airlines egy Bécsből Budapestre tartó járatának – írja a Kurier.

A járat Airbus A220-300 típusú repülőgéppel közlekedett, és az eset oka a repülőgép jégtelenítő rendszerének meghibásodása volt. A gép este 21:00 után indult Bécsből, Pozsony térségében várakozó köröket tett, végül visszatért Bécsbe, ahol 21:56-kor landolt.

Az AUA szóvivője, Andrea Hansal elmondta: „A döntés a visszatérésről azért született, mert Budapesten a javítás rövid időn belül nem lett volna lehetséges. A későbbiekben a utasokat egy másik Air Baltic géppel vittük el Budapestre, így a járat végül rendben teljesítette az útvonalat, bár késéssel.”

