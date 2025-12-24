Iványi Gábor: Az én igazi ajándékom, ha boldognak látom a szegény családokat

Az én igazi ajándékom – remélem, nem hangzik fellengzősen, tényleg így van –, ha boldognak látom a szegény családokat, ha közvetítője lehetek valami jónak. A magam erejéből erre én nem lennék képes, hisz az utóbbi időben még csak a fizetésemet se vettem fel. Az emberekben annyi jóság van…

– felelte Iványi Gábor, amikor a Népszava újságírója arról kérdezte, milyen ajándéknak örül az ünnepen. A lelkész a lapnak adott karácsonyi interjúban arról is beszélt, hogy karácsony környékén semmihez nem hasonlítható öröm számára, hogy hihet az emberekben. A másik pedig az, ha a családja találkozik, ezúttal negyven-ötven főre számítanak a vacsorán, ám egészségi állapotára tekintettel nem engedték, hogy ő készítse el a töltött káposztát az eseményre.

Iványi a karácsonyról szólva elmondta, sok benne a puhaság, a gyengédség, több benne a lágyság és a játék, mint a húsvétban, s tele van mesés elemekkel is. Mint mondta:

A karácsony összetett ünnep, mindenképpen családi is, de nekem lelkipásztorként a lótás-futás ünnepe, amikor mindenki másnak a karácsonyára igyekszem ajándékot vinni, valamilyen kis személyes dolgot, és legalább egy rövid pillanatot eltölteni különböző helyeken.

Az egyik kérdés kapcsán megjegyezte azt is, sokan hordoznak sérelmeket, s az újságírónak arra a kérdésére, hogy ő is így tesz-e, így felelt: