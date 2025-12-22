Lázár János a kamionos tüntetésről: Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookján reagált a mai tüntetésre. Azt írta:

December 19-én megállapodtunk a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8.500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk. Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol.

Lázár szerint a mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt, ami hárommillió magyarnak a mindennapi élet része.

Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?

– írta Lázár, majd levezette, hogy azért kerülhetik el a kamionok a fővárost, mert az elmúlt 15 évben „annyi sztrádát és autóutat építettünk, amennyivel a hazai pályahálózat – lakosságarányosan – mostanra eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét”.

Ezután rátért az útdíjakra: