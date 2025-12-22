Az M0-son állnak a kamionok

Az előzetes tervekkel ellentétben leterelték a tüntetésre érkező kamionkonvojt, nagy részük most az M0-s autóút külső sávjában áll. A tiltakozó kamionosok dudálnak, a Több, mint kamionos Facebook-oldalon elérhető videó alapján egy sávon teljesen beállt a forgalom az M0-son, és nem látni a konvoj végét. Kollégáink hamarosan a helyszínről jelentkeznek majd fotókkal és fejleményekkel.