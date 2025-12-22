autóút díjakbudapestkamionos tüntetésközlekedés
A következő élő közvetítés része Kamionokkal tüntetnek a fuvarosok Budapesten, az M3-as és az M0-s autópályán is jelentős a torlódás

Az M0-son állnak a kamionok

Több, mint kamionos Facebook-oldala
24.hu
2025. 12. 22. 12:25
Több, mint kamionos Facebook-oldala

Az előzetes tervekkel ellentétben leterelték a tüntetésre érkező kamionkonvojt, nagy részük most az M0-s autóút külső sávjában áll. A tiltakozó kamionosok dudálnak, a Több, mint kamionos Facebook-oldalon elérhető videó alapján egy sávon teljesen beállt a forgalom az M0-son, és nem látni a konvoj végét. Kollégáink hamarosan a helyszínről jelentkeznek majd fotókkal és fejleményekkel.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Év végén megszűnik tíz tévécsatorna, köztük a magyar Comedy Central
Videón, ahogy hosszú sorban haladnak a kamionok Budapest felé
Felrobbantottak egy orosz tábornokot Moszkvában
Meghalt James Ransone
Kamionokkal tüntetnek a fuvarosok Budapesten, az M3-as és az M0-s autópályán is jelentős a torlódás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik