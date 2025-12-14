A kérdező a Szőlő utcai javítóintézet körüli ügyeket úgy vezette fel, hogy annak átbeszélésével le kell nyelniük egy keserű pirulát, Orbán viszont azt javasolta, hogy „inkább köpjék ki” azt.

Orbán kezdésnek a Szőlő utcai nevelőintézet (egyébként 12-18 év közötti) lakóit „egészen pontosan fiatalkorú bűnözőknek” nevezete.

A miniszterelnök azt mondta, a „dolgot” megpróbálja a kormány felől közelíteni. Azzal folytatta, hogy minden modern társadalomban vannak gyerekek, akiknek nincsenek szüleik mert utóbbiak vagy rossz szülők voltak, vagy meghaltak, vagy már születéskor magára hagyták a gyereket. Arról beszélt, hogy

több tízezer gyerekről kell gondoskodni, és „miután a kommunisták felszámolták az egyházat, meg a korábbi civil szervezeteket”, akik karitatív módon vagy küldetésüknél fogva az állam nélkül is ellátták őket, „ezért Magyarországon ezt az államnak kell megtennie”.

Orbán azt mondta, ezt a feladatot az állam megoldja valahogy, nevelőszülői hálózat és intézetek által, ennek részeként pedig gondoskodni kell arról, hogy csak a megfelelő emberekből legyen nevelőszülő, illetve hogy az intézetek normálisan működjenek, mindezeket pedig ellenőrizve legyenek. (A miniszterelnök többször megismételte, hogy ezekért a feladatokért az állam a felelős.)

Orbán Viktor szerint

a Szőlő utca egy speciális intézet, ott bűnöző fiatalkorúak vannak. Mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat. Emberöléssel bezárólag. Tehát tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája.

Ezután arról beszélt, hogy van külön fiatalkorúak börtöne, és vannak javító-nevelő intézetek, majd megismételte, hogy a Szőlő utca lényegében a börtön egy fajtája.

Ez egy nehéz hely, vannak fogvatartók és fogvatartottak. Amit mi látunk, az az, hogy egy nagyon nehéz közegben – börtönszerű helyzetben – egy nehéz szituációt, egy fogvatartó, egy nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt bűncselekményt valósít meg. És ez kamerán van, nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogyan ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese.

Orbán állítása szerint az ilyen eseteteket az állam felderíti, ki is nyomozza, és meg is bünteti az elkövetőket. Azt is mondta, hogy nincs tele az ország javító-nevelő intézetekkel, összesen öt ilyen van.

Felhozta, hogy az elmúlt napokban a javítóintézetek élére „vállapos rendőröket” nevezett ki a belügyminiszter. A következő mondatban már arról beszélt – egyes szám első személyben –, hogy ezeknek az intézeteknek a felügyeletét át kellett tennie a büntetés-végrehajtási területre, ahol inkább van rutin ahhoz, hogyan kell működtetni egy „fiatalkorú börtönt, fiatalkorúak javító-nevelő intézetét”.

Azt várom, hogy a rendőrök rendet tesznek, és megnyugtatják a közvéleményt

– fogalmazott a miniszterelnök.