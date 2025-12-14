Orbán: Igaz, hogy többet keresnek, de azért ennyivel nem

Orbán állítása szerint azért is érdeklődnek a külpolitika iránt a magyarok, mert tudják, hogy valami változik, még ha az összefüggéseket nem is biztos, hogy le tudják levezetni. Hozzátette, hogy jól érzik, hogy valami történik a világban, ami máskor nem szokott, az ilyesmi pedig érdekli az embereket.

Mint mondta, a világpolitikát a nagyfiúk, az oroszok, az amerikaiak, a török világ alakítja, de fontos kérdés, hol lesz ebben a magyarok helye. Szerinte mind a három ország kell ahhoz – melyek vezetőinél a utóbbi időben járt –, hogy Magyarország abban a kivételes helyzetben maradjon, hogy a többi európai országgal összevetve itt fizessék az emberek a legalacsonyabb rezsit.

Orbán állítása szerint, ha mi fizetünk évente nagyjából 250-260 ezer forintot évente rezsire, akkor ez a szám a románoknál a duplája, a lengyeleknél a háromszorosa, a cseheknél a négyszerese, az osztrákoknál és a németeknél pedig ennél is magasabb az összeg.

Igaz, hogy többet keresnek, de azért ennyivel nem. Nehezedik az élet, különösen a háztartások ellátása energiával

– folytatta, hozzátéve, hogy itthon mindenki tudja, ha nincs rezsivédelem, akkor azonnal csökken az életszínvonalunk.

Szerinte a rezsicsökkentés megvédése nem pártpolitikai ügy, ez a baloldalon is ugyanúgy felkeltette az érdeklődést.