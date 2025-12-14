Orbán szerint 2025 nem hasonlítható a korábbi választásokat megelőző évekhez

orbán viktorkampánymandinerfidesz
Orbán Viktor az egyik „háborúellenes gyűlésen".
2025. 12. 14. 10:54
Orbán szerint nagyon nehéz egy hangulattal leírni a mögöttünk hagyott 2025-ös politikai évet, azt tudná mondani, hogy ez egy nagyon zajos év volt. Azt mondta, nem volna igaz, hogy a korábbi választásokat megelőző évek is a 2025-öshöz hasonlóak voltak, mert idén sok minden adódott össze. Úgy érzi, mintha egy évtizede történt volna már Donald Trump januári hivatalba lépése, ami szimbolikusan és valóságosan is lezárt egy korszakot. Szerinte egyre tisztábban látható a kibontakozóban lévő új korszak.

Azt mondanám, hogy egy nagy világátváltozáshoz adódik hozzá a szokásos, választás előtti év zajossága

– fogalmazott.

