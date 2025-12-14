kínapekingrepülésrepülőjárat
Tavasztól naponta repülhetünk Pekingbe

IC photo / Imaginechina / AFP
2025. 12. 14. 07:48
IC photo / Imaginechina / AFP

Az Air China légitársaság a jelenlegi heti négy helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között. Ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az MTI tájékoztatása szerint.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, ami különösen igaz a turizmus területére.

Az idei esztendőben el fogja érni a negyedmilliót a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy hatszázezer vendégéjszakát töltenek el Magyarországon (…) A nagyon magas és aktív turisztikai forgalmunknak az alapját az adja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni”

– emelte ki Szijjártó.

