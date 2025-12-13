demonstrációmagyar péterszőlő utcaszőlő utcai javítóintézet
A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Ajtókilincsekkel, botokkal verik, lábbal rugdossák a gyerekeket. Miért hallgat a köztársasági elnök?

Vége Magyar Péter beszédének

Mohos Márton / 24.hu
2025. 12. 13. 18:53
Mohos Márton / 24.hu

Összekulcsolt kézzel üzent a gyermekvédelemben lévő gyerekeknek, és közben Magyarnak többször is elcsuklott a hangja. Bocsánatot kért a hatalom nevében.

Végül azt üzente, ne féljenek, meg fogják védeni őket. Azt is hozzátette, hogy a következő karácsonyt már együtt fogják ünnepelni a háta mögött látható csodás palotákban.

Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreitek közül egyel is tettetek, velem tettétek.

– idézte zárásként Máté evangéliumát Magyar Péter, aki mindenkinek békés adventi készülődést kívánt.

Mohos Márton / 24.hu

A beszéde utána a Himnuszt hallgatták meg együtt a tüntetők.

