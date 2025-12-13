Az államfő moderátora egy szegedi fideszes képviselő, aki havi 400 ezer forintot kap csak azért, hogy rendelkezésre álljon

A Fidesz szegedi önkormányzati képviselője a moderátor a Sándor-palota nyilvános protokolleseményein – írja a Népszava. A Sándor-palota közérdekű adatigénylésükre adott válaszából kiderült, Fülöp László a megbízási szerződés március 15-ei aláírása óta havi 400 ezer forintot kap (24 órán belüli rendelkezési állási díj), valamint minden alkalom után további 150 ezret tehet zsebre.

Mint írják, Fülöp 1993-tól 2013. júniusáig a Magyar Televíziónál műsorvezetőként és szerkesztőként dolgozott. Volt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Sajtó- és Tájékoztatási Főosztályának főosztályvezetője. 2017 januártól pedig a Magyar Államkincstár kommunikációs és sajtó főosztályának főosztályvezetőjeként dolgozott. 2024-ben őt indította Szegeden a Fidesz Botka László ellen, alig több mint 24 százalékot kapott, míg Botka László csaknem 68 százalékot.

A képviselő-testületbe ugyanakkor beülhetett és a Facebook-oldalát böngészve kiderül, serényen kampányol azóta is a kormánypártnak. December 1-én például Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert köszöntötte egy szegedi eseményen, ahol többek között a háború vagy békéről is szó esett. Fülöp sok időt tölt aláírásgyűjtéssel is, a fideszes standok előtt mond nemet a háborús tervekre.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nem véletlenül választhatta őt moderátornak, ugyanis régóta tart az ismeretségük. Ezt bizonyítja Fülöp 2024-es bejegyzése, amikor arról írt:

Joghallgató koromban Sulyok Tamás irodájában voltam gyakornok, ahol a szakmai leckék mellett kitartást és alázatot tanultam tőle, amiért azóta is hálás vagyok! Tamás szakmai pályáját szüntelenül követtem, nála megfelelőbb embert elképzelni se tudnék az államfői posztra.

A fideszes politikus semmilyen csatornán nem válaszolt a lap kérdéseire, a Sándor-palota pedig csupán annyit: nem kezelnek adatot arról, hogy Fülöp László önkormányzati képviselői tisztséget tölt-e be.