A következő élő közvetítés része Tüntetés a gyermekvédelemért: a tömeg eleje már a Lánchídon, miközben sokan még az Erzsébet térről sem indultak el

Sokan már a Várban vannak

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 13. 16:50
Szajki Bálint / 24.hu

A Partizán élő bejelentkezése szerint sokan eleve a Sándor-palota elé mentek, többen várnak a téren, miközben karácsonyi zene szól. A Sándor-palota a Karmelita kolostorral szomszédos épület, előbbi a köztársasági elnök, utóbbi a miniszterelnök hivatala. A Karmelita elé jó ideje nem lehet bemenni, ráadásul ott az utca is keskeny, mert van vele szemben egy épület. A Sándor-palota előtt viszont nyitott tér van, korábban több tüntetést tartott itt a régi ellenzék is. Nem nagy tér ez, a régi ellenzék is meg tudta tölteni, egy ilyen méretű tüntetésnél pedig valószínűleg a környék is tele lesz.

Olvasói sztorik