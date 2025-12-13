Sokan már a Várban vannak

A Partizán élő bejelentkezése szerint sokan eleve a Sándor-palota elé mentek, többen várnak a téren, miközben karácsonyi zene szól. A Sándor-palota a Karmelita kolostorral szomszédos épület, előbbi a köztársasági elnök, utóbbi a miniszterelnök hivatala. A Karmelita elé jó ideje nem lehet bemenni, ráadásul ott az utca is keskeny, mert van vele szemben egy épület. A Sándor-palota előtt viszont nyitott tér van, korábban több tüntetést tartott itt a régi ellenzék is. Nem nagy tér ez, a régi ellenzék is meg tudta tölteni, egy ilyen méretű tüntetésnél pedig valószínűleg a környék is tele lesz.