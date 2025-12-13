De a Lánchídon is sokan vannak már. A tüntetők egy része hangosan mocskosfideszezik, amit a Tisza szervezői igyekeznek csitítani, néha kevesebb sikerrel. Különösen a Belügyminisztérium épülete húzta fel a tüntetők egy részét.
A következő élő közvetítés része Tüntetés a gyermekvédelemért: a tömeg eleje már a Lánchídon, miközben sokan még az Erzsébet térről sem indultak el
A menet eleje a Lánchídnál, a vége az Erzsébet-téren
Szajki Bálint / 24.hu
