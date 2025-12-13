demonstrációmagyar péterszőlő utcaszőlő utcai javítóintézet
A következő élő közvetítés része Tüntetés a gyermekvédelemért: a tömeg eleje már a Lánchídon, miközben sokan még az Erzsébet térről sem indultak el

A menet eleje a Lánchídnál, a vége az Erzsébet-téren

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 13. 16:12
Szajki Bálint / 24.hu

De a Lánchídon is sokan vannak már. A tüntetők egy része hangosan mocskosfideszezik, amit a Tisza szervezői igyekeznek csitítani, néha kevesebb sikerrel. Különösen a Belügyminisztérium épülete húzta fel a tüntetők egy részét.

Szajki Bálint / 24.hu
