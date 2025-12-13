Tisztában vannak vele, hogy a gyerekeknek ma nem egy autó vagy egy játékmaci segít, de Magyar szerint ez a rengeteg játék, ami ott van előttük, sokkal többet jelent ennél. Arról szól, hogy a kezükbe veszik a sorsukat. Szerinte a gyerekek nem csupán játékokat kapnak, hanem azt az üzenetet is, hogy az ország nagy része velük van, és van remény.
A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Ajtókilincsekkel, botokkal verik, lábbal rugdossák a gyerekeket. Miért hallgat a köztársasági elnök?
A játékok többet jelentenek
Szajki Bálint / 24.hu
