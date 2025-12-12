Tíz megyei jogú város polgármestere elhatárolódik Szita Károly javaslatától

Reagáltak a városvezetők Szita Károly javaslatára, melyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke arra kérte a polgármestereket: testületi határozatban mondjanak nemet a „Tisza megszorításaira”. A Péterrfy Attila pécsi polgármester Facebook-oldalán megjelent válaszban tíz megyei jogú város vezetője határolódik el Szita javaslatától:
A Megyei Jogú Városok Szövetsége pártpolitikán felül álló, a városaink érdekeit képviselő szakmai szervezet. Ebben a minőségében a Szövetség több olyan javaslatot tett a kormány részére, amelyekkel az önkormányzatokat sújtó kormányzati elvonások miatt előálló nagyon nehéz helyzetet lehetne kezelni. A szövetség elnökének az a kötelessége, hogy kizárólag ezeket, a 25 város által egyhangúlag elfogadott döntéseket képviselje. A jelen nyilatkozatot jegyző városok polgármesterei elkészítettek egy olyan anyagot, amely a következő kormány részére javaslatokat tesz az önkormányzatok feladataira és azok finanszírozására. Ezt a javaslatcsomagot a mai nappal nyilvánosságra hozzuk és ehhez várjuk a kormányzás szándékával a választáson induló politikai szervezetek támogatását.
A választ az alábbi megyei jogú városok polgármesterei írták alá:
- Botka László, Szeged MJV polgármestere
- dr. Csőzik László, Érd MJV Polgármestere
- Györfi Mihály, Szolnok MJV polgármestere
- Horváth Jácint, Nagykanizsa MJV polgármestere
- dr. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely MJV polgármestere
- dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere
- Péterffy Attila, Pécs MJV polgármestere
- Pintér Bence, Győr MJV polgármestere
- Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere
- Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya MJV polgármestere
A Szita-levelet korábban Márky-Zay Péter is külön Facebook-bejegyzésben bírálta, szerinte Szita Károlynak az önkormányzatokat sújtó elvonások miatt kellene tiltakoznia, nem pedig a Tisza-adó miatt, amiről már a bíróság is kimondta, hogy hazugság.
De ő nyilvánvalóan tökéletesen megfelel Orbán Viktor céljaira, olyannyira, hogy információim szerint hiába akarták a fideszes kollégák korábban egy másik polgármester kollégát, akkor Orbán személyesen ragaszkodott ahhoz, hogy nem, nem lehet mondjuk Cser-Palkovics András az MJVSZ elnöke, legyen csak Szita Károly. Orbán Viktor tudta, hogy egy ügynökmúlttal rendelkező valakire mindig számíthat, ő mindig végre fogja hajtani a politikai utasításokat
– mondta videóbejegyzésében Hódmezővásárhely polgármestere.