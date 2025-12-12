Tíz megyei jogú város polgármestere elhatárolódik Szita Károly javaslatától

Reagáltak a városvezetők Szita Károly javaslatára, melyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke arra kérte a polgármestereket: testületi határozatban mondjanak nemet a „Tisza megszorításaira”. A Péterrfy Attila pécsi polgármester Facebook-oldalán megjelent válaszban tíz megyei jogú város vezetője határolódik el Szita javaslatától:

A Megyei Jogú Városok Szövetsége pártpolitikán felül álló, a városaink érdekeit képviselő szakmai szervezet. Ebben a minőségében a Szövetség több olyan javaslatot tett a kormány részére, amelyekkel az önkormányzatokat sújtó kormányzati elvonások miatt előálló nagyon nehéz helyzetet lehetne kezelni. A szövetség elnökének az a kötelessége, hogy kizárólag ezeket, a 25 város által egyhangúlag elfogadott döntéseket képviselje. A jelen nyilatkozatot jegyző városok polgármesterei elkészítettek egy olyan anyagot, amely a következő kormány részére javaslatokat tesz az önkormányzatok feladataira és azok finanszírozására. Ezt a javaslatcsomagot a mai nappal nyilvánosságra hozzuk és ehhez várjuk a kormányzás szándékával a választáson induló politikai szervezetek támogatását.

A választ az alábbi megyei jogú városok polgármesterei írták alá:

Botka László , Szeged MJV polgármestere

, Szeged MJV polgármestere dr. Csőzik László , Érd MJV Polgármestere

, Érd MJV Polgármestere Györfi Mihály , Szolnok MJV polgármestere

, Szolnok MJV polgármestere Horváth Jácint , Nagykanizsa MJV polgármestere

, Nagykanizsa MJV polgármestere dr. Márki-Zay Péter , Hódmezővásárhely MJV polgármestere

, Hódmezővásárhely MJV polgármestere dr. Nemény András , Szombathely MJV polgármestere

, Szombathely MJV polgármestere Péterffy Attila, Pécs MJV polgármestere

Pintér Bence , Győr MJV polgármestere

, Győr MJV polgármestere Pintér Tamás , Dunaújváros MJV polgármestere

, Dunaújváros MJV polgármestere Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya MJV polgármestere

A Szita-levelet korábban Márky-Zay Péter is külön Facebook-bejegyzésben bírálta, szerinte Szita Károlynak az önkormányzatokat sújtó elvonások miatt kellene tiltakoznia, nem pedig a Tisza-adó miatt, amiről már a bíróság is kimondta, hogy hazugság.

De ő nyilvánvalóan tökéletesen megfelel Orbán Viktor céljaira, olyannyira, hogy információim szerint hiába akarták a fideszes kollégák korábban egy másik polgármester kollégát, akkor Orbán személyesen ragaszkodott ahhoz, hogy nem, nem lehet mondjuk Cser-Palkovics András az MJVSZ elnöke, legyen csak Szita Károly. Orbán Viktor tudta, hogy egy ügynökmúlttal rendelkező valakire mindig számíthat, ő mindig végre fogja hajtani a politikai utasításokat

– mondta videóbejegyzésében Hódmezővásárhely polgármestere.