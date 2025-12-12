Szita Károly kaposvári polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke arra kérte kollégáit, hogy vigyék a testületek elé és utasítsák el határozat formájában a „Tisza programját”, melyről az ellenzéki párt többször is határozottan állította, hogy hamisítvány – írja a Népszava.

Kedves Polgármester Kollégám! Bizonyára az ön figyelmét is felkeltette, hogy a Tisza Párt Magyarország 2027-2035 konvergencia-program címén olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorító csomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené. A javaslat szinte elviselhetetlen terheket róna a dolgozóinkra, akiknek egekbe növelné személyi jövedelemadóját, a családjainkra, melyeknek csökkentené a támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak és amelyek számára adóemelést irányoz elő, valamint a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira vásárolt autóikra további adókat vet neki, és ami szinte hihetetlen, megadóztatna a nyugdíjakat

– fogalmaz a levélben a VMJSZ elnöke, aki az elvileg párpolitikától független szövetség vezetője. Szita arra kéri a településvezetőket: „védjék meg településeiket”. A védelem szerinte Brüsszel miatt szükséges, amely azt követeli a tagállamoktól – köztük Magyarországtól – hogy megszorítások és adóemelések révén finanszírozza az ukrajnai háborút és Európa háborús felkészülését. Szita úgy véli, hogy a Tisza ennek akar megfelelni azzal, hogy évente 1300 milliárd forinttal több adó- és járulékbevételt szedne be, és további mintegy 3700 milliárd forinttal növelné a vállalkozások adóterheit.